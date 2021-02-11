В Санкт-Петербурге украли полсотни черепов леопардов и орангутанов из научного института

Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку по факту кражи черепов дымчатых леопардов и орангутанов из лаборатории научного института на Университетской набережной, стоимость похищенного составляет 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Похитили около 50 черепов на сумму около 3,5 миллиона рублей. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.