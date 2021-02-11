Жители Ленобласти голосуют за благоустройство территорий на единой платформе

В России запускаю единую федеральную платформу для голосования по выбору территорий для благоустройства

«Мы запускаем единую онлайн-платформу для голосования по подбору территорий для благоустройства. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона», – подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Голосование по территориям, которые благоустроят в 2022 году, начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Ленобласти голосование по выбору территорий проходит до 15 февраля на портале Центра компетенций Ленобласти. Проекты победителя будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего же на выбор жителей представлено 342 объекта.

Напомним, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.