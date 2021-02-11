Александр Дрозденко обсудил с «Ростелеком» судьбу цифровизации Ленобласти

Губернатор Ленобласти обсудил с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым цифровизацию 47 региона

В частности, речь шла о проекте «Безопасный город», системе цифрового контроля за вывозом и захоронением отходов, мониторинге объектов дорожного хозяйства, а также модернизации уличного освещения по энергосервисной модели.

Как уже ранее писал ivbg.ru, при участии 47 региона будут протестированы новые технологические инновации, которые впоследствии распространятся на все регионы России. Пилотный проект позволит создать эффективную работающую систему управления данными, повысить качество, своевременность и единство информационных ресурсов. Ранее мы сообщали, что Ленобласть разрабатывает ключевые задачи по цифровизации.