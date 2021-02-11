В Ленобласти за январь ввели в эксплуатацию более тысячи частных домов 

В Ленобласти за январь 2021 года введено в эксплуатацию 1 204 объектов индивидуального жилищного строительства и домов на садовых участках, общей площадью более 164,6 тыс. кв.м.

Как сообщает Управление Росреестра по Ленобласти, в прошлом году было построено и введено в эксплуатацию 906 новых домов ИЖС, что на 408 объекта больше чем за аналогичный период 2020 года. Общая площадь составила 134 035 квадратных метров, а средняя — 148 “квадратов”. Чаще всего дома строят во Всеволожском, Ломоносовском и Выборгском районах, а в качестве основного материала для строительства выбирают дерево.

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На кадастровый учет в 2020 году было поставлено 298 домов на садовых участках, общая площадь составила 30 660 квадратный метров, средняя — 103. Для постройки таких домов также предпочтение отдавали дереву.