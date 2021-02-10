Михаил Москвин: в этом году выйдем на план по вводу жилья в спокойном режиме

Показатель января этого года -357 тыс. м. кв., в 3,5 раза больше объема жилья, введенного за первый месяц 2020 года.

«Первый месяц года не является самым показательным по вводу — зачастую застройщики переносят ввод своих домов с декабря на январь, если позволяют сроки по договорам долевого участия и собственная отчетность. Но уже по этому заделу мы видим, что в этом году выйдем на план по вводу в спокойном режиме», — сказал заместитель председателя правительства Михаил Москвин.

Напомним, что план по вводу жилья в 2021 году — около 2,27 млн м.кв., январские цифры дали его выполнение на 16%. Сейчас строительство идет на 572 площадках, общая площадь возводимого жилья 7,78 млн м.кв.

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Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции.

Также в 2020 год в регионе сохранен высокий темп ввода социальных объектов. С начала года в регионе построено и введено семь школ на 3025 мест, девять детских садов. Также в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.