Массовая авария собрала огромную пробку на КАД — фото

Автор: Гузель Галимова
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На 59-м километре внутреннего кольца КАД на расстоянии 100 метров друг от друга произошло сразу два ДТП.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», участниками каждой аварии стали по три автомобиля. Поврежденные машины заняли первую, третью и четвертую полосы. В связи с этим на участке образовалась многокилометровая пробка. Пострадавших нет.

Массовая авария собрала огромную пробку на КАД - фото пробка, массовая авария, кад, ДТП
Массовая авария собрала огромную пробку на КАД - фото пробка, массовая авария, кад, ДТП
Массовая авария собрала огромную пробку на КАД - фото пробка, массовая авария, кад, ДТП
Массовая авария собрала огромную пробку на КАД - фото пробка, массовая авария, кад, ДТП
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Массовая авария собрала огромную пробку на КАД - фото пробка, массовая авария, кад, ДТП
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10.02.2021 243
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