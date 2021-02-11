Массовая авария собрала огромную пробку на КАД — фото

На 59-м километре внутреннего кольца КАД на расстоянии 100 метров друг от друга произошло сразу два ДТП.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», участниками каждой аварии стали по три автомобиля. Поврежденные машины заняли первую, третью и четвертую полосы. В связи с этим на участке образовалась многокилометровая пробка. Пострадавших нет.
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10.02.2021 243