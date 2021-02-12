Оргкомитет ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге рассматривает вариант вакцинации всего персонала

Оргкомитет чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге рассматривает вопрос о вакцинации персонала, который будет работать на турнире, заявил генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
Визит делегации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург по подготовке города к проведению матчей чемпионата Европы проходит 11-12 февраля.
«Оргкомитет ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге рассматривает вариант вакцинации персонала, который будет работать на турнире. Сейчас все на добровольной основе», — сказал Сорокин журналистам.
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