Оргкомитет ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге рассматривает вариант вакцинации всего персонала

Оргкомитет чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге рассматривает вопрос о вакцинации персонала, который будет работать на турнире, заявил генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Визит делегации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург по подготовке города к проведению матчей чемпионата Европы проходит 11-12 февраля.

«Оргкомитет ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге рассматривает вариант вакцинации персонала, который будет работать на турнире. Сейчас все на добровольной основе», — сказал Сорокин журналистам.