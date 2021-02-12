Жители Санкт-Петербурга предложили установить скульптуру Лох-Несского чудовища на Неве

Жители Санкт-Петербурга в рамках проекта «Твой бюджет» предложили установить скульптуру Лох-Несского чудовища на Неве, а также в Курортном районе — памятник героям-инопланетянам, сообщает городской комитет финансов.

В Санкт-Петербурге 15 января стартовал новый цикл проекта «Твой бюджет»: до 15 февраля горожане могут подавать свои идеи на сайте проекта.

По данным на 11 февраля, жители города оставили на сайте «Твоего бюджета» 3014 инициатив. По правилам проекта участниками «Твоего бюджета» станут шесть районов, которые наберут наибольшее количество заявок. Жители северной столицы предлагают построить спортивные и детские площадки, поставить во дворах теплые домики для бездомных кошек, создать обучающие центры для молодежи, инфраструктуру для раздельного сбора отходов, пляжи, скверы и парки, трамвайные платформы.

«Есть среди заявок и нестандартные идеи: в Курортном районе предлагают установить памятник героям-инопланетянам, в Московском – памятник Человеку Рассеянному, а в Василеостровском районе – установить скульптуру Лох-Несского чудовища в Неве», — говорится в сообщении.

Участвовать в проекте могут совершеннолетние жители Санкт-Петербурга, имеющие гражданство России. В этом году из-за эпидемиологической ситуации проект «Твой бюджет» пройдет в онлайн-формате. Победителей проекта «Твой бюджет» выбирают жители города.

Общий бюджет проекта составляет 120 миллионов рублей: по 15 миллионов рублей на инициативы каждого из 6 районов-участников; 30 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей общегородского голосования.

В этом году проект «Твой бюджет» пройдет в Санкт-Петербурге уже в 6-й раз. Благодаря участникам проекта в городе появились, например: пункт обогрева и душевая для бездомных, спортивные и игровые площадки, велоинфраструктура, «Тропа здоровья» и площадки для выгула собак в Невском районе, инклюзивные детские площадки в Московском и Фрунзенском районах.

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Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси – существо с массивным туловищем и длинной шеей – стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.