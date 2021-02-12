Районный суд Санкт-Петербурга эвакуируется из-за сообщения о «минировании»

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга начал эвакуацию из-за сообщения о «минировании», которое поступило в полицию, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Василеостровский районный суд эвакуируется. Сообщение о «заминировании» поступило в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Это первый после долгого перерыва случай, когда суды Санкт-Петербурга проверяют из-за подобных сообщений. Последнее такое сообщение поступало осенью 2020 года, тогда неизвестные отправляли письма с угрозами на электронные почтовые адреса судов.

Волна «минирований» в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, «почтовые террористы» перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о «минировании».