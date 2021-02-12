Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о «Спутник Лайт» — новой однокомпонентной вакцине и о том, как её планируют испытывать на детях.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке «лайт»-версии российской вакцины «Спутник V». Детей планируют разбить на несколько возрастных групп. Чем меньше возраст прививающегося, тем меньше будет доза вакцины.

По словам специалиста, состав российской вакцины останется прежним. При этом может появится метод вакцинации в носовые ходы человека. Специалист добавил, что однокомпонентный вариант вакцины может обеспечить защиту на 4-5 месяцев. Об этом рассказал Невские новости.