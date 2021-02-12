В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране, свои границы вновь открывает Словения. Россиянам нужно лишь предоставить «ковидные» справки.

Уже с 13 февраля снова можно будет попасть в Словению, как сообщило правительство республики. Границы открыты в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Однако из-за того, что Россия находится в «красном» списке стран, туристам потребуется предоставить некоторые справки при въезде в страну, а именно:

Справка с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Её нужно сделать не раньше, чем за 48 часов до поездки. При этом сдать его необходимо в одной из лабораторий, которые одобрены словенским Минздравом.

Если вы переболели коронавирусом:

Тест на коронавирус, положительные результаты которого появились не позже, чем за 21 день до путешествия, и не раньше, чем за полгода. К тесту надо будет приложить медицинскую справку о выздоровлении.

Об этом рассказали в Невских новостях. Также мы писали о недавнем открытии авиаперелетов в Амстердам и Минск.