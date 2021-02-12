Петербург возобновляет авиасообщение с Амстердамом, рейсы между двумя столицами будут вылетать по пятницам и воскресеньям.

Пресс-служба аэропорта Пулково сообщила о возобновлении авиаперелетов из Петербурга в Амстердам. Первый полёт в столицу Нидерландов состоится 12 февраля в 18:30. Авиакомпания KLM будет выполнять рейсы по пятницам и воскресеньям.

Однако пассажиры данного рейса обязаны за 72 часа сделать ПЦР-тест на коронавирус, а также сдать экспресс-тест на наличие антител, рассказали в Невских новостях.

Недавно мы писали о том, что авиаперелеты из Петербурга в Минск откроют в день всех влюбленных, а так же куда больше всего хотят уехать россияне.