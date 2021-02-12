Выборг встретил чемпионов — Команда «КамАЗ-Мастер» посетила город. Местные жители брали у победителей автографы и изучали машины.

Команда «КамАЗ-Мастер» прибыла на Рыночную площадь Выборга утром 11 февраля. Выборжцы фотографировались с чемпионами, брали у них автографы, а некоторые даже забирались в кабины автомобилей.

Фото: группа ВКонтакте - Интересные события в Выборге vk.com/vyborg_interesting Фото: группа ВКонтакте - Интересные события в Выборге vk.com/vyborg_interesting Фото: группа ВКонтакте - Интересные события в Выборге vk.com/vyborg_interesting Фото: группа ВКонтакте - Интересные события в Выборге vk.com/vyborg_interesting Фото: группа ВКонтакте - Интересные события в Выборге vk.com/vyborg_interesting Фото: группа ВКонтакте - Интересные события в Выборге vk.com/vyborg_interesting Фото: группа ВКонтакте - Интересные события в Выборге vk.com/vyborg_interesting

В этом году из команды «КамАЗ-Мастера» экипаж Дмитрия Сотникова взял первое место в ралли, Антона Шибалова — третье, а Айрата Мардеева- шестое.»КамАЗ-Мастер» стал чемпионом в 18-ый раз. Об этом рассказали 47news.