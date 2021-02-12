Дома в Адмиралтейском районе обогревают из резервных систем, пока специалисты занимаются ремонтом и сваркой труб.

Жильцов домов в Адмиралтейском районе на время работ обогреваются через резервную систему отопления. Специалисты Теплосетей на данный момент занимаются завершением земляных работ и приступают к сварочным. Дома, находящиеся в зоне работ были подключены к резервным системам отопления, что на дает домам замёрзнуть на период работ.

Коммунальная авария лишила жителей Адмиралтейского района по улице Декабристов нормального отопления чуть ли не на сутки, пострадали 77 домов. Работы обещают закончить 13 февраля, сообщают Невские новости.