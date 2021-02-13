Рассматриваются четыре сценария проведения матчей ЕВРО в Санкт-Петербурге – власти

В настоящее время рассматриваются четыре сценария проведения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, окончательные решения будут приниматься в апреле, сообщил журналистам вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В январе УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах, как было запланировано ранее. Матчи ЕВРО-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля этого года, примет в том числе Санкт-Петербург.

«Я хотел бы сказать слова благодарности коллегам из УЕФА за конструктивный диалог, который у нас сегодня с ними происходит. Мы обсуждаем, актуализируем все планы. Вы знаете, что Санкт-Петербург еще в прошлом году был готов к проведению чемпионата Европы по футболу. И сейчас мы просто актуализируем планы, мы сверяем часы, мы смотрим, что необходимо поменять. Мы рассматриваем четыре возможных сценария проведения чемпионата», — сказал Пиотровский.

«Особых предпосылок к тому, чтобы переживать по готовности города, нет. Другой вопрос, что коронавирус сложно прогнозировать. Мы отрабатываем разные сценарии и решение по этим сценариям будет принято чуть позже с учетом всех факторов… Все окончательные решения будут приняты в апреле, возможно будет какая-то корректировка после апреля», — сказал он.