Рассматриваются четыре сценария проведения матчей ЕВРО в Санкт-Петербурге – власти

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В настоящее время рассматриваются четыре сценария проведения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, окончательные решения будут приниматься в апреле, сообщил журналистам вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В январе УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах, как было запланировано ранее. Матчи ЕВРО-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля этого года, примет в том числе Санкт-Петербург.

«Я хотел бы сказать слова благодарности коллегам из УЕФА за конструктивный диалог, который у нас сегодня с ними происходит. Мы обсуждаем, актуализируем все планы. Вы знаете, что Санкт-Петербург еще в прошлом году был готов к проведению чемпионата Европы по футболу. И сейчас мы просто актуализируем планы, мы сверяем часы, мы смотрим, что необходимо поменять. Мы рассматриваем четыре возможных сценария проведения чемпионата», — сказал Пиотровский.
«Особых предпосылок к тому, чтобы переживать по готовности города, нет. Другой вопрос, что коронавирус сложно прогнозировать. Мы отрабатываем разные сценарии и решение по этим сценариям будет принято чуть позже с учетом всех факторов… Все окончательные решения будут приняты в апреле, возможно будет какая-то корректировка после апреля», — сказал он.
Вам будет интересно
Футболист Широков продал за 100 тысяч рублей бутсы, которыми избил судью
Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков продал свою обувь за крупную сумму денег и направил вырученные средства на...
12.01.2021 569
Автор