Бывшему замруководителя службы приставов Санкт-Петербурга изменили меру пресечения на арест

Псковский городской суд вынес постановление об изменении меры пресечения обвиняемой в даче взятке бывшему заместителю главного судебного пристава УФССП России по Санкт-Петербургу Марине Окрушко с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

«Избран арест на срок по 2 мая 2021 года за нарушение ею запретов, установленных судом при избрании данной меры пресечения. Окрушко заключена под стражу в зале суда», — говорится в сообщении пресс-службы судов Псковской области.

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года Марина Окрушко была задержана сотрудниками ФСБ при получении 4 миллионов рублей, речь шла о скорейшей передаче на торги арестованного имущества «Псковавиа» за вознаграждение. Ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по обвинению в даче взятке должностному лицу.

Ранее в интервью губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, власти оставляют за регионом блокпакет авиакомпании 25% плюс одна акция, но не предполагают гасить долги компании, которые составляют порядка 400 миллионов рублей.

Вам будет интересно В Петербурге прокуратура накрыла подпольный игорный клуб - фото В Василеостровском районе Северной столицы в пятницу, 5 февраля правоохранители закрыли незаконный игорный клуб. В момент рейда в заведении находилось... 05.02.2021 224

В марте 2019 года Росавиация отозвала летный сертификат у компании. Был наложен арест на имущество «Псковавиа» в связи с серией уголовных дел, в том числе по невыплате зарплаты.