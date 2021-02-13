На восьми трассах в Ленобласти ограничено движение 13 февраля

Автор: Александр Селиванов
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

  • км 12-179 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 12-22 ограничение скорости  движения в направлении г. Санкт-Петербурга  с 08:00 до 19:00, замена СБО.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

  • км 593-674 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 657-658 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  устранение деформаций дорожного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

  • км 105-149 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

  • транспортная развязка км 135  ограничение скорости движения в направлении г. Выборга с 08:00 до 20:00, замена СБО.

А-181 «Выборг – Светогорск»:

  • км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка снега от бортового камня и погрузка снега.

А-181 «Магистральная»:

  • км 75-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега автогрейдером.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 033 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка от снега и грязи дорожных знаков, катафотов;
  • транспортная развязка км 10,14, 28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;
  • км 76-78 ограничение скорости движения в направлении Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт перильного ограждения;
  • км 0-37  ограничение скорости движения в направлении Приозерска с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыкания;
  • км 37-0  ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыкания.
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