На восьми трассах в Ленобласти ограничено движение 13 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 12-22 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена СБО.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 657-658 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- транспортная развязка км 135 ограничение скорости движения в направлении г. Выборга с 08:00 до 20:00, замена СБО.
А-181 «Выборг – Светогорск»:
- км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка снега от бортового камня и погрузка снега.
А-181 «Магистральная»:
- км 75-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега автогрейдером.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 033 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка от снега и грязи дорожных знаков, катафотов;
- транспортная развязка км 10,14, 28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;
- км 76-78 ограничение скорости движения в направлении Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт перильного ограждения;
- км 0-37 ограничение скорости движения в направлении Приозерска с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыкания;
- км 37-0 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыкания.