Выставка работ Сальвадора Дали открылась в субботу в Выборге

Жителей ждут более 60 оригинальных графических произведений испанского художника.
По информации ЛенТВ24, выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись» открылась в субботу в Выборге.
Отмечается, что жители и гости города смогут увидеть работы художника, которые были собраны из частных коллекций и галерей Европы и Америки.
Также сообщается, что с 14 февраля начнут проводиться экскурсии по выставке «Сальвадор Дали. Тайнопись». Группы будут состоять из 10 и более человек.
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09.02.2021 183