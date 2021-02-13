Выставка работ Сальвадора Дали открылась в субботу в Выборге

Автор: Александр Селиванов
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Жителей ждут более 60 оригинальных графических произведений испанского художника.

Vistavky
Источник: vk.com/online47

По информации ЛенТВ24, выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись» открылась в субботу в Выборге.

Отмечается, что жители и гости города смогут увидеть работы художника, которые были собраны из частных коллекций и галерей Европы и Америки.

Также сообщается, что с 14 февраля начнут проводиться экскурсии по выставке «Сальвадор Дали. Тайнопись». Группы будут состоять из 10 и более человек.

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