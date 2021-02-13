Выставка работ Сальвадора Дали открылась в субботу в Выборге

Жителей ждут более 60 оригинальных графических произведений испанского художника.

По информации ЛенТВ24, выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись» открылась в субботу в Выборге.

Отмечается, что жители и гости города смогут увидеть работы художника, которые были собраны из частных коллекций и галерей Европы и Америки.

Также сообщается, что с 14 февраля начнут проводиться экскурсии по выставке «Сальвадор Дали. Тайнопись». Группы будут состоять из 10 и более человек.