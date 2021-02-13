Самолет из Санкт-Петербурга в Симферополь сел в Анапе из-за снегопада

Самолёт из Санкт-Петербурга в Симферополь приземлился на запасном аэродроме в Анапе из-за продолжающегося снегопада в месте назначения, сообщает пресс-служба аэропорта Анапы.
Утром в субботу пресс-служба аэропорта Краснодар сообщила, что самолёт из Шереметьево на Симферополь приземлился в кубанской столице из-за снегопада и работ по расчистке посадочной полосы в месте назначения.
«В Симферополе продолжается снегопад. В Анапу на запасной прибыл рейс из Пулково», — сообщает аэропорт Анапы.
По данным его пресс-службы, посадку в 12.27 МСК совершил борт авиакомпании «Россия» маршрутом «Пулково – Симферополь» со 118 пассажирами.
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06.02.2021 431