Самолет из Санкт-Петербурга в Симферополь сел в Анапе из-за снегопада

Самолёт из Санкт-Петербурга в Симферополь приземлился на запасном аэродроме в Анапе из-за продолжающегося снегопада в месте назначения, сообщает пресс-служба аэропорта Анапы.

Утром в субботу пресс-служба аэропорта Краснодар сообщила, что самолёт из Шереметьево на Симферополь приземлился в кубанской столице из-за снегопада и работ по расчистке посадочной полосы в месте назначения.

«В Симферополе продолжается снегопад. В Анапу на запасной прибыл рейс из Пулково», — сообщает аэропорт Анапы.

По данным его пресс-службы, посадку в 12.27 МСК совершил борт авиакомпании «Россия» маршрутом «Пулково – Симферополь» со 118 пассажирами.