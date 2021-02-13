В Ленобласти школьники устроили шоу дронов в рамках акции #ЗащитимВетеранов

Автор: Александр Селиванов
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В акции приняли участие подростки Российского движения школьников из Ленинградской области.

Как сообщается, акция прошла два дня назад. В небо Ленобласти поднялись 300 квадрокоптеров, которые сложились в надпись.

Стоит отметить, что в настоящее время в организации состоят более полумиллиона школьников по всей стране.

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