В Ленобласти школьники устроили шоу дронов в рамках акции #ЗащитимВетеранов

В акции приняли участие подростки Российского движения школьников из Ленинградской области.

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Как сообщается, акция прошла два дня назад. В небо Ленобласти поднялись 300 квадрокоптеров, которые сложились в надпись.

Стоит отметить, что в настоящее время в организации состоят более полумиллиона школьников по всей стране.