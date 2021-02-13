Истории героев акции «Пожалуйста, дышите!» покажут в российских цирках 13-14 февраля

Истории героев акции «Пожалуйста, дышите!», которую в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом, запустило МИА «Россия сегодня», представят в российских цирках на благотворительных спектаклях для медиков с 12 по 14 февраля, сообщила пресс-служба медиагруппы.
Ранее в пресс-службе Росгосцирка рассказали, что российские цирки проведут благотворительные спектакли для медиков с 13 по 14 февраля в рамках акции «Во имя бьющихся сердец», в которой примут участие цирки Екатеринбурга, Владивостока, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга и других российских городов.
Уточняется, что ролики покажут в 11 городах России, среди которых Санкт-Петербург, Астрахань, Воронеж, Новокузнецк, Тула, Тюмень, Самара.
Врио гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что для компании большая часть открывать цирковой сезон благотворительными спектаклями для медиков.
В прошлом году в Москве уже прошел благотворительный показ циркового представления для медиков. В августе 2020 года Большой Московский цирк на проспекте Вернадского открыл сезон благотворительным спектаклем для медиков, он также поддержал всенародную акцию «Пожалуйста, дышите!», инициированную МИА «Россия сегодня».