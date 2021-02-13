Истории героев акции «Пожалуйста, дышите!» покажут в российских цирках 13-14 февраля

Истории героев акции «Пожалуйста, дышите!», которую в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом, запустило МИА «Россия сегодня», представят в российских цирках на благотворительных спектаклях для медиков с 12 по 14 февраля, сообщила пресс-служба медиагруппы.

Ранее в пресс-службе Росгосцирка рассказали, что российские цирки проведут благотворительные спектакли для медиков с 13 по 14 февраля в рамках акции «Во имя бьющихся сердец», в которой примут участие цирки Екатеринбурга, Владивостока, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга и других российских городов.

«Ролики с историями участников «Пожалуйста, дышите!» будут выведены на медианосителях во время представлений в рамках благотворительной акции Росгосцирка «Во имя бьющихся сердец». В акции, которая открылась в пятницу спектаклем «Песчаная сказка» в Омске, примут участие свыше 20 цирковых коллективов. Каждый из цирков покажет бесплатный спектакль для медицинских работников, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что ролики покажут в 11 городах России, среди которых Санкт-Петербург, Астрахань, Воронеж, Новокузнецк, Тула, Тюмень, Самара.

«В Ростове-на-Дону ролики «Пожалуйста, дышите!» будут доступных и пассажирам городского транспорта – они смогут их посмотреть во время поездок в маршрутных такси», — добавили в пресс-службе.

Врио гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что для компании большая часть открывать цирковой сезон благотворительными спектаклями для медиков.

«Прошедший 2020 год стал непростым, и пережить его нам помогли, в первую очередь, именно они – врачи, санитары, младший медицинский персонал, технические работники, медсёстры. Нам вдвойне приятно, что истории этих людей будут показаны до начала представлений на видеоносителях в цирках-участниках акции, и мы рады, что на спектаклях также представят героев акции «Пожалуйста, дышите!» медиагруппы «Россия сегодня», — сказал Беляков, которого процитировали в пресс-службе.

Вам будет интересно Российские цирки проведут благотворительные спектакли для медиков 14 февраля - Росгосцирк Российские цирки проведут благотворительные спектакли для медиков 14 февраля в рамках акции «Во имя бьющихся сердец», в которой примут участие... 05.02.2021 188

В прошлом году в Москве уже прошел благотворительный показ циркового представления для медиков. В августе 2020 года Большой Московский цирк на проспекте Вернадского открыл сезон благотворительным спектаклем для медиков, он также поддержал всенародную акцию «Пожалуйста, дышите!», инициированную МИА «Россия сегодня».