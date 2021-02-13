Бесплатная фотосессия, посвященная Дню влюбленных, пройдет во Всеволожске

Организатором акции выступила Администрация Всеволожского МР и МПК «Феникс».

По информации администрации района, местом проведения акции станет ул. Магистральная, 9б МПК «Феникс», время проведения 13.00-14.00.

Отмечается, что планируются бесплатные фотосессии на фотозоне с дальнейшей рассылкой фотографий.

Ожидаемая численность участников акции 50 человек.