Бесплатная фотосессия, посвященная Дню влюбленных, пройдет во Всеволожске

Организатором акции выступила Администрация Всеволожского МР и МПК «Феникс».
По информации администрации района, местом проведения акции станет ул. Магистральная, 9б МПК «Феникс», время проведения 13.00-14.00.
Отмечается, что планируются бесплатные фотосессии на фотозоне с дальнейшей рассылкой фотографий.
Ожидаемая численность участников акции 50 человек.
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13.02.2021 56