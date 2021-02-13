На реке Свирь прошел рейд по тонкому льду

Целями рейда являются измерение льда и контроль запрета выхода на лед.
Сообщается, что сотрудники МЧС совместно с полицейскими провели рейд по реке Свирь.
Отмечается, что при обнаружении в запрещенных местах недобросовестных рыбаков с ними проводились профилактические беседы.
В ходе рейда было выписано 5 административных штрафов.
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04.01.2021 705