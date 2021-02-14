В понедельник, 15 февраля, в Ленобласти ожидается переменная облачность, сообщает ФГБУ “Северо-Западное УГМС”.

Согласно сообщениям синоптиков, понедельник в Ленобласти пройдет преимущественно без осадков, во второй половине дня местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью на западе -19…-24°C, -19…-24°C. Днем столбики термометров покажут -9…-14°C, на востоке до -19°C.

Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с, вечером 5-10 м/с. На дорогах гололедица.