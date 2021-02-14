День всех влюбленных в этом году отметит лишь каждый восьмой россиянин

Популярность 14 февраля в нашей стране снижается: с каждым годом праздник отмечают все меньше людей.

Праздновать День влюбленных в этом году намерен лишь 13 % россиянин. Среди респондентов за 45 лет 14 февраля отметят лишь 8 %. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.

Как оказалось, чаще всего 14 февраля отмечают бармены, администраторы и секретари. А реже всех – системные администраторы, бухгалтеры, мерчендайзеры и водители.