Пенсионерка из Луги купила у мошенников фильтр для воды  за 22 тыс. рублей — видео

В Ленобласти полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с продажей фильтров для воды, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В полицию 11 февраля обратилась 74-летняя жительница Луги. По ее словам, накануне к ней в квартиру на улице Красной Артиллерии пришли двое мужчин и женщина. Они представились сотрудниками водоснабжающей организации и убедили ее установить фильтр для воды за 21 900 рублей.

По “горячим следам” полицейские задержали троих мужчин в возрасте от 25 до 34 лет и 23-летнюю девушку. Никакого отношения к водоснабжающей организации они не имеют. Возбуждено уголовное дело.

Полиция полагают, что задержанные могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям в Ленобласти. Если вы или ваши близкие пострадали от их противоправных действий, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.