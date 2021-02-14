Биолог Павел Глазков рассказал, кто такие яки

В пятницу, 12 февраля 2021 года, в свои права по восточному лунному календарю вступил год металлического быка. Блогер и биолог Павел Глазков побывал в гостях у яков, у одних из представителей рода настоящих быков.

По словам биолога, самцы могут вырасти до четырех метров в длину и весить тонну. Длинная косматая шерсть яка свисает практически до земли. Жители Тибета – а яки родом из Тибета – вовсю используют эту шерсть. Ценным также является мясо, молоко и даже навоз, который можно высушить и использовать в качестве топлива.

Дикий як до сих пор существует, но встречается крайне редко. Сегодня их можно увидеть лишь в высокогорных районах Тибета. На территории России яки до сих пор используются в сельском хозяйстве республик Тыва, Бурятия и Алтай.

Яки славятся своей силой и выносливостью, а также способностью переносить высоту и холод. Это незаменимое вьючное животное на высокогорьях. Яки агрессивны и не задумываясь могут напасть на человека.