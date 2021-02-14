В Ленобласти отметили День всех влюбленных — фото

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных в Ленобласти прошли различные мероприятия: от фотосессий до фестивалей и лыжных прогулок.

Так, спортсмены из Приозерского района провели этот день на #лыжнелюбви. Как и жители Лодейного Поля, там прошла акция «Массовый забег — лыжные гонки 2021».

В Отрадном всем парам, которые пришли посмотреть кино, дарили приветственную «валентинку».

В Тосно прошел мастер-класс по изготовлению «валентинки» своими руками в технике скрапбукинг.

А в Кировске организовали выставку «Сердечки на память», на которой представлены работы детей из ОХК «Декоративная игрушка».