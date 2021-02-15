Здание автосервиса горело на площади более 100 квадратов в Санкт-Петербурге – МЧС

Здание автосервиса горит на площади более 100 квадратных метров на территории бывшего предприятия «Красный Треугольник» в Санкт-Петербурге, пожар локализован, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

«На набережной Обводного канала, 134, территории бывшего предприятия Красный Треугольник, произошел пожар. Горение обстановки в здании автосервиса высотой 10 метров. Площадь горения — 100 квадратных метров», — говорится в сообщении. Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует.

Как уточнили спасатели, пожар уже локализован.