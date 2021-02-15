В Ленобласти 15 февраля выявили 191 новых зараженных COVID-19

По данным на 15 февраля, в Ленобласти выявили 191 новых случаев COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 33 784 человек, выздоровели — 29 960.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1), Бор (+1), Славково (+1), Колбеки (+1), Заборье (+1).

Волосовский район: Волосово (+1), Сумино (+1), Клопицы (+1).

Волховский район: Волхов (+3), Колчаново (+2), Сясьстрой (+1), Кути (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+12), Кудрово (+12), Янино-1 (+3), Разметелево (+1), Сертолово (+4), Старая (+1), Романовка (+2), Бугры (+1), им. Свердлова (+1), Дубровка (+2), м. Дунай, СНТ Володарского (+1), Куйворы (+1).

Выборгский район: Выборг (+11), Советский (+5), Соколинское (+1), Каменка (+1), Приветнинское (+1), Ленинское (+1), Михалёво (+1), Пушное (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+11), Тайцы (+1), Меньково (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+2), Коммунар (+3), Елизаветино (+1), Грязно (+1), Сусанино (+1), Нижняя (+1), Большое Верево (+1), д. Горки (Веревское сельское поселение) (+1), Кобринское (+1).

Кингисеппский район: Гурлево (+1), Алексеевка (+1), Ивангород (+3).

Киришский район: Кириши (+12).

Кировский район: Кировск (+7), Назия (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Рассвет (+1), Шамокша (+1).

Ломоносовский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Лужский район: Луга (+1), Торковичи (+2), Ям-Тесово (+1), Толмачёво (+2), Оредеж (+1), Володарское (+1), Почап (+1), Ильжо (+1), Мшинская (+1).

Подпорожский район: Винницы (+9), Подпорожье (+1), Соболевщина (+1).

Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+1), Кузнечное (+1), Суходолье (+1), Запорожское (+3).

Сланцевский район: Сланцы (+6), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+9), Шуйга (+1), Устье (+2).

Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+1), Никольское (+1), Лисино-Корпус (+1), Форносово (+1), Сельцо (+1), Ушаки (+1).