В России может появиться вакцина от COVID-19 для животных

Как сообщает ТАСС, Россельхознадзор планирует подготовить вакцину против COVID-19 для животных к апрелю 2021 года.

По словам советника руководителя Россельхознадзора Юлии Мелано, уже идет последний этап ее разработки. При этом лекарство значительно отличается от человеческого.

«Это, проще говоря, убитый вирус, который непосредственно применяется на животных», – сообщила Юлия Мелано

По словам ветеринара Евгения Цыпленкова, угроза заражения COVID-19 у домашних животных низкая. Но врач рекомендует владельцам сделать прививку питомцу сразу же, как только появится препарат.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в России зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19.