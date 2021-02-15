В Выборге откроется музей-театр кренделя

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Накануне на Красной площади в Выборге открылась новая пекарня, в будущем планируется открыть на втором этаже здания музей-театр Выборгского кренделя.

Согласно задумке петербургского филолога Филиппа Чистякова, актеры музея будут в игровой манере рассказывать об истории создания этого знаменитого хлебобулочного изделия. 

1eebbea3-b2eb-4cc7-8a95-2dd71a4a73cc

Владелец кафе-пекарни Алексей Палади давно занимается выпечкой, но о том, что он продолжатель семейного бизнеса, узнал недавно. Выяснилось, что дядя его бабушки владел тремя мельницами и пекарней.

Вам будет интересно
В Выборге откроется музей-театр кренделя пекарня, Выборгский район, выборгский крендель, Выборг
Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день
Без вреда для здоровья можно пить не более двух чашек кофе в день, рассказала в беседе с RT врач-гастроэнтеролог Нурия...
14.02.2021 78
Автор