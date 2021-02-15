В Выборге откроется музей-театр кренделя

Накануне на Красной площади в Выборге открылась новая пекарня, в будущем планируется открыть на втором этаже здания музей-театр Выборгского кренделя.

Согласно задумке петербургского филолога Филиппа Чистякова, актеры музея будут в игровой манере рассказывать об истории создания этого знаменитого хлебобулочного изделия.

Владелец кафе-пекарни Алексей Палади давно занимается выпечкой, но о том, что он продолжатель семейного бизнеса, узнал недавно. Выяснилось, что дядя его бабушки владел тремя мельницами и пекарней.