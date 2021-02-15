Ленобласть готова выделить почти миллиард рублей на реконструкцию очистных сооружений в Сережино

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленобласти к Александру Дрозденко обратилась жительница Кингисеппа. Она поинтересовалась, когда в городе появится чистая питьевая вода.

Как пояснил Дрозденко, вся проблема в том, что водовод идет непосредственно из Сережино и очистные сооружения уже старые. Ленобласть готова выделить почти миллиард рублей на реконструкцию очистных, но деревню сейчас обслуживает частная компания.

“Будем договариваться с ними, чтобы они переуступили нам. И тогда уже с 2022 года мы могли бы приступить реконструкции и за год бы уже все сделали”, — рассказал Дрозденко.

При этом глава региона не стал скрывать своего крайнего раздражения в связи с тем, что частная компания с 20 сантехниками подводит весь город.