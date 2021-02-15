Дрозденко предложил наказать рублем «сетевиков», из-за спора которых страдают жители Ульяновки

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 15 февраля 2021 года к Александру Дрозденко обратилась жительница поселка Ульяновка Тосненского района Людмила Васильевна.

«У нас каждую зиму в такие морозы суровые отключают свет. На днях отключили в полпятого вечера и утром только в семь часов дали. Вымерзает полностью дом за это время. Каждый новый год все такие же проблемы», – рассказала она

По словам главы администрации Тосненского района Андрея Клементьева, проблема в споре двух компаний. Трансформаторная подстанция построена еще в 2013 году, но не введена в эксплуатацию из-за спора ЛОЭСК и «Ленэнерго».

«Я думал, Вы скажете – подстанцию надо, линию. А оказывается, все есть, просто две компании чем-то меряются, а из-за этого страдают люди», – возмутился Александр Дрозденко

Губернатор подчеркнул, что в таком случае их можно заставить договориться рублем. Для этого будет организовано совещание 17 февраля.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Александр Дрозденко взял сутки, чтобы разобраться в оправданности платной медицинской услуги во Всеволожском районе.