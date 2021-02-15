Замдиректора «Ленэнерго» в очередной раз задержали по делу о мошенничестве

Куйбышевский районный суд Петербурга постановил задержать до апреля 2021 года замгендиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов в понедельник, 15 февраля топ-менеджер предприятия был арестован до 1 апреля.

В 2015 году ООО «Топфлор Северо-Запад» изготовили документацию для строительства двух подстанций и кабельных линий. В итоге стоимость одного из силовых кабелей была завышена на 167 млн рублей. Общая стоимость контракта, который для СПбЭС исполняла компания «Меридиан», составила почти 500 млн рублей. На тот момент ныне задержанный Алексей Горяев был директором «Меридиана».

Ранее ivbg.ru сообщал, что замдиректора «Ленэнерго» причастен к «пропаже» 70 млн рублей.