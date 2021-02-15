Должность вице-губернатора Петербурга могут ликвидировать после ухода Евгения Елина

Должностные обязанности вице-губернатора могут разделить между другими членами правительства Петербурга. Такое предположение озвучил политолог Максим Соловейчик.

Ранее ivbg.ru сообщил, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин возможно в скором времени сложит полномочия. Об этом стало известно от источника в городской администрации «Невским новостям«.

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На данный момент от того же источника поступила информация, согласно которой после ухода вице-губернатора, эта должность вероятно будет полностью ликвидирована, а обязанности разделены между другими вице-губернаторами.

Политолог Максим Соловейчик высказал такое же предположение: