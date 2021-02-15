Должность вице-губернатора Петербурга могут ликвидировать после ухода Евгения Елина

Должностные обязанности вице-губернатора могут разделить между другими членами правительства Петербурга. Такое предположение озвучил политолог Максим Соловейчик.
Ранее ivbg.ru сообщил, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин возможно в скором времени сложит полномочия. Об этом стало известно от источника в городской администрации «Невским новостям«.
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15.02.2021 57
На данный момент от того же источника поступила информация, согласно которой после ухода вице-губернатора, эта должность вероятно будет полностью ликвидирована, а обязанности разделены между другими вице-губернаторами.
Политолог Максим Соловейчик высказал такое же предположение:
«Не исключен вариант того, что полномочия Евгения Ивановича будут разделены между действующими вице-губернаторами. Такое решение в качестве временной меры возможно», — рассказал Соловейчик .