Поисковый отряд «ЛизаАлерт» ищет пропавшего в Бокситогорском районе мужчину

В группе Вконтакте «Поисковый отряд ЛизаАлерт Питер» опубликовали сообщение о пропаже Пареевского Николая Владиславовича. В воскресенье, 14 февраля он ушел из дома и не вернулся.

Как сообщается в публикации, мужчина ушел из дома в деревне Селище. На данный момент о его местонахождении ничего не известно. Также отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Связаться с родственниками мужчины или с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» можно следующими способами:

Виктория (Фуджи): 89811305240