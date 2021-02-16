Фан-зону ЕВРО-2020 на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге планируется открыть 11 июня – власти

Фан-зону на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу планируется открыть 11 июня, сообщил председатель городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

ЕВРО-2020 пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Четыре матча турнира примет Санкт-Петербург.

«В настоящее время утверждена работа футбольной деревни на Конюшенной площади. Она откроется с 11 июня и будет работать по 11 июля, до самого финала чемпионата Европы», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Также, по его словам, рассматривается организация фан-зоны на Дворцовой площади.

«Также в качестве дополнительной площадки рассматривается зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы на Дворцовой площади, которая откроется со 2 июля и будет работать до 11 июля, то есть практически все финальные матчи. Но, однако в связи с коронавирусной инфекцией и отсутствием на сегодняшний день понимания, в каком формате будет проходить чемпионат Европы, эта зона просмотров сейчас в плановом режиме сформирована», — сказал глава комитета.