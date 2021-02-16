Более 160 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса – межведомственный совет

Более 160 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже сделали прививку от коронавируса, из них свыше 35 тысяч закончили цикл вакцинации, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

«За весь период в Санкт-Петербурге вакцинировано 160 626 человек. Из них 35 287 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 2 063 человека, вторично – 278», — говорится в материалах совета.

Отмечается, что темпы вакцинации в городе продолжают нарастать. С 1 по 7 февраля было привито первично 43 025 человек, с 8 по 14 февраля – 51 541 человек.

Всего в Санкт-Петербург поступило 281 542 комплекта вакцины. Она ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках в настоящее время составляет 114 881 комплект.