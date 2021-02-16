Усадебный дом в парке Монрепо отреставрируют к концу 2021 года

Сейчас реставраторы собирают подстропильные конструкции Усадебного дома в выборгском парке Монрепо. Работы выполнены уже на 90%.

Уже весной специалисты приступят к отделке зданий Усадебного дома и Библиотечного флигеля. К концу 2021 года планируется сдать все отреставрированные объекты под ключ.

Сборка сруба главного дома началась осенью 2020 года. Реставраторам удалось сохранить около 40% исторических бревен, а для остальных был использован более плотный северный лес.

Напомним, весной также завершится реставрация дома-музея Римского-Корсакова в Тихвине и фасадов Благовещенского собора в Шлиссельбурге.