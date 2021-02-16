У каждого пятого жителя Ленобласти был служебный роман

Сотрудники hh.ru спросили у работающих россиян, случались ли у них романы на работе, как часто и чем они заканчивались.

Согласно результатам опроса, каждый пятый респондент из Ленинградской области состоял в отношениях с коллегой. Стараются не вступать в близкие отношения с коллегами 76% опрошенных.

Чаще всего романтические отношения на работе заводят в сферах закупок (более 40% опрошенных), высшего менеджмента (39%), управления персоналом и ресторанно-гостиничного бизнеса (по 38%).

Реже всего служебный роман бывает у юристов, консультантов, работников научной сферы и начинающих специалистов. Согласно исследованию, служебный роман обычно никак не влияет на рабочий статус (72%). В 16% случаев одному из пары пришлось уволиться. А в 10% уволились оба.