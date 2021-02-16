Песков: парад Победы в 2021 году точно состоится

Парад Победы в 2021 году точно состоится, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что пока не знает, состоится ли праздник по традиции 9 мая или будет перенесен на другую дату.

«Я пока не знаю. Но то, что парад будет – это однозначно», — заверил Песков.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса Парад Победы был перенесен на 24 июня. В эту дату парад проходил на Красной площади в 1945 году.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти приступили к вакцинации от COVID-19 участников парада Победы в Петербурге. Мероприятие планируют завершить до 1 марта.