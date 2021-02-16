Один из корпусов «Петергофа» отреставрируют за 101 млн рублей

Музей-заповедник «Петергоф» города Ломоносов начал поиск подрядчиков для капитального ремонта и реставрации Кавалерского корпуса. Заявки будут принимать до 10 марта.

Исходя из данных портала госзакупок, начальная цена контракта составит 101,5 млн рублей. Исполнителя тендера объявят 16 марта 2021 года. Победитель конкурса займется ремонтом и устройством гидроизоляции фундамента, отремонтирует крыльцо, входы в подвалы, оконные и дверные проемы, крышу и фасад. Работы должны завершиться в 2022 году.