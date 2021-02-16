Картины Репина отправят на выставку в Финляндию

Искусство великого русского художника Ильи Репина покажут на выставке в Хельсинки. Государственный Русский музей отправит 28 картин в Художественный музей Атенеум.

Как сообщил ТАСС, выставка будет посвящена 175-летию со дня рождения живописца. Мероприятие продлится с 19 марта по 29 августа 2021 года.

На экспозиции в Атенеум покажут картины «Запорожцы», «Бурлаки на Волге», «Какой простор!», «Садко», «17 октября 1905 года» и другие произведения. Также посетителям выставки представят первую картину художника — «Приготовление к экзамену».