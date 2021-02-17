Аферистка три года снимала порчу жителю Лужского района, заработав на этом более миллиона рублей

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Полицейские задержали в Петербурге представительницу кочевого народа, которая на своих «целительных» обрядах заработала более миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в период с 2018 года  и по настоящее время под предлогом врачевания и снятия порчи похитила у 54-летнего жителя Лужского района Ленобласти более миллиона рублей. Против 37-летней безработной женщины возбуждено уголовное дело. 

ace3c13e-96b7-42c6-ade8-24fbbc797899_(1)-800x600
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Полиция полагает, что задержанная может быть причастна и к другим аналогичным преступлениям. Если вы или ваши близкие пострадали от ее противоправных действий, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.

Вам будет интересно
Аферистка три года снимала порчу жителю Лужского района, заработав на этом более миллиона рублей порча, Лужский район, Ленобласть, крупное мошенничество, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Пенсионерка из Луги купила у мошенников фильтр для воды  за 22 тыс. рублей - видео
В Ленобласти полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с продажей фильтров для воды, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области. В...
14.02.2021 160
Автор