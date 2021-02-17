Аферистка три года снимала порчу жителю Лужского района, заработав на этом более миллиона рублей

Полицейские задержали в Петербурге представительницу кочевого народа, которая на своих «целительных» обрядах заработала более миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в период с 2018 года и по настоящее время под предлогом врачевания и снятия порчи похитила у 54-летнего жителя Лужского района Ленобласти более миллиона рублей. Против 37-летней безработной женщины возбуждено уголовное дело.

Полиция полагает, что задержанная может быть причастна и к другим аналогичным преступлениям. Если вы или ваши близкие пострадали от ее противоправных действий, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.