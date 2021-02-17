Генподрядчик опроверг информацию о нахождении трупа на территории форта «Александр I» 14 февраля

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 14 февраля на территории форта «Александр I» в Кронштадте обнаружили труп мужчины без обуви, вмерзший в лед.

Как сообщает пресс-служба генподрядной компании ООО «ГЕОИЗОЛ», чьи специалисты ведут круглосуточной контроль за фортификационным сооружением, на территории форта оперативно-следственных мероприятий не проводилось. Также в непосредственной близости от объекта спасателей и сотрудников правоохранительных органов замечено не было.

На объекте ведутся противоаварийные работы. Они проходили в штатном режиме и 14 февраля – в день обнаружения трупа мужчины.