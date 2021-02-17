В Петербурге определили районы-участники проекта «Твой бюджет — 2021» и узнали предложения горожан. Больше всего петербуржцев беспокоят скверы, парки и выгул собак.

В Санкт-Петербурге определились районы, которые будут участвовать в проекте «Твой бюджет — 2021»:

Петроградский район (949 инициатив),

Фрунзенский район (944 инициативы),

Василеостровский район (913 инициатив),

Колпинский район (902 инициативы),

Красногвардейский район (889 инициатив),

Невский район (852 инициативы).

В каждом районе бюджетная комиссия распределит 15 млн рублей (всего 90 млн рублей). На реализацию инициатив-победителей городского голосования в бюджете города зарезервировано 30 млн рублей. Все заявки — это только идеи петербуржцев. Для их реализации, авторы инициатив должны попасть в бюджетную комиссию района, и пройти экспертизу. Проекты победители петербуржцы будут выбирать на районных голосованиях.

Больше всего людей беспокоят скверы, парки и зоны отдыха, благоустройство набережных, они на первом месте среди заявок. На втором месте спортивные площадки и детские площадки. А на третьем месте социальные проекты, образование, досуг.

Также петербуржцы в этом году очень обеспокоены выгулом собак и строительством уличных домиков для бездомных кошек. Предлагают озеленить Невский проспект и создать городские огороды. Кроме того, встречаются необычные предложения — установить скульптуру лох-несского чудовища в Неве, памятник героям-инопланетянам в Курортном районе, обустроить сквер 90-х по фильму «Брат» в Василеостровском районе. Об этом рассказали в «Фонтанке».