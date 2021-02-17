Сиротам и военным инвалидам бессрочно продлили льготы при поступлении в вузы в России

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на федеральный закон, подписанный президентом России.

Закон наделяет бессрочным правом на бюджетные места в вузах в рамках квоты детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, а также инвалидов, получивших травмы на военной службе.

Ранее эти категории граждан имели право на внеконкурсное зачисление в вузы. На них выделялась квота в 10% от общего числа бюджетных мест. Для зачисления им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Однако срок действия этой льготы истек 1 января 2021 года.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Дмитрий Песков признал падение доходов россиян.