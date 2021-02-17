В Михайловском театре открыли мобильный пункт «Ковид» вакцинации. Первым сделал прививку народный артист СССР и художественный руководитель — Юрий Темирканов.

Новый пункт мобильной вакцинации открыли в В Михайловском театре 17 февраля для работников культуры и спортивной сферы. Помещение имеет отдельный вход и снабжено всем необходимым оборудованием для медиков. Мощность пункта — до 50 человек в день.

Первым сделал прививку народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов, рассказали Невские новости.

Тем временем в городе работают 123 прививочных пункта, в том числе 104 на базе городских поликлиник, два — в федеральных учреждениях и 17 в частных организациях. За сутки выполнено более 13 тыс. инъекций. Отчитываются и о новоприбывшей партии вакцины — 48 400 доз.