Обиженная родительница оклеветала сотрудницу детсада в Петербурге – но суд расставил все на места

Родители, оказавшиеся соседями помощницы воспитателя ГБОУ прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского района, назвали ее пьяницей и дебоширкой.

По словам пострадавшей, вечером 6 декабря 2020 года в ее дверь постучали. На вопрос «Кто там?» последовал крик «Сосед, быстро открыла!». Женщина испугалась и сказала, что сообщит в полицию. На следующий день в детском чате группы появилось порочащее сообщение от матери воспитанницы и супруги «соседа».

В нем говорилось, что воспитатель находилась в состоянии алкогольного опьянения и устроила дебош в подъезде, выкинув коляски. Женщина от стыда хотела уволиться. Но просила суд признать распространенные сведения порочащими ее честь и достоинство.

Суд удовлетворил ее требования, признав ложными сообщение. Матери ребенка пришлось опровергнуть его. Она объяснила, что написала то сообщение в ответ за угрозу полицией ее мужу.

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